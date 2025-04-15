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Yüksekova-Van Karayolunda Yoğun Kar Yağışı Yaşanıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yüksekova-Van karayolunda sürücüler zor anlar yaşarken, birçok araç yolda mahsur kaldı. Karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova- Van karayolunda yoğun kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı özellikle Yüksekova ilçesinde kendini hissettirirken, Yüksekova-Van karayolunda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünden beri devam eden karla karışık yağmur, hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Dün sabah saatlerinde ilçeyi kar fırtınası vururken, yağış hemen ardından yağmura dönüştü. Akşam saatlerinde ise yağmur yeniden yerini kar yağışına bırakarak tüm bölgeyi etkisi altına aldı. Özellikle Yüksekova-Van ve Yüksekova Esendere karayolunda etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, birçok araç yolda mahsur kaldı.

Yüksekova'da aralıklı kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ve Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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