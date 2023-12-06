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Yüksekova-Van kara yolunda sürü halinde dağ keçisi görüntülendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi. Yüksekova ilçesinde son dönemlerde sürüler halinde dolaşan dağ keçileri vatandaşları şaşırttı. Yeşildere köyü yakınlarında sürü halinde Yüksekova-Van kara yoluna inen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gördüğü dağ keçileri karşısında hayran kaldığını belirten Melik Bilici, 'Van-Yüksekova kara yoluna sürü halinde inen dağ keçilerini cep telefonuyla görüntüledim. İnsanoğlu doğaya zarar vermese, tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Biz de köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız. Onlara zarar verilmesine izin vermeyiz. Ben de köye döndüğüm sırada keçilerin yolda olduğunu gördüm. Bir süre baktım ve daha sonra sürü olarak dağa doğru kaçtılar. Lütfen kimse zarar vermesin. Bu güzellikler artık bizden kaçmasınlar, hep böyle gözüksünler' dedi.

Yüksekova- Van kara yolunda sürü halinde dağ keçisi görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Yüksekova ilçesinde son dönemlerde sürüler halinde dolaşan dağ keçileri vatandaşları şaşırttı. Yeşildere köyü yakınlarında sürü halinde Yüksekova-Van kara yoluna inen dağ keçileri, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gördüğü dağ keçileri karşısında hayran kaldığını belirten Melik Bilici, "Van-Yüksekova kara yoluna sürü halinde inen dağ keçilerini cep telefonuyla görüntüledim. İnsanoğlu doğaya zarar vermese, tüm hayvan türleri bu bölgede görülür. Biz de köy sakinleri olarak böyle nadir hayvan türlerine karşı çok hassasız. Onlara zarar verilmesine izin vermeyiz. Ben de köye döndüğüm sırada keçilerin yolda olduğunu gördüm. Bir süre baktım ve daha sonra sürü olarak dağa doğru kaçtılar. Lütfen kimse zarar vermesin. Bu güzellikler artık bizden kaçmasınlar, hep böyle gözüksünler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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