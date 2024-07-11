Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün gece geç saatlerde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Sevi'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.