Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün gece geç saatlerde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Sevi'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.