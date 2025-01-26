Üye Girişi
Haberler
Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı

Yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi de katıldı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

Yüksekova Spor Kulübü Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde B Grubu'nu Lider Tamamladı

Yüksekova Spor Kulübü Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde B Grubu'nu Lider Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova Spor Kulübü, Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde B Grubu'ndaki son maçında 1207 Antalyaspor Kadın FK'yı 1-0 mağlup ederek lider tamamladı ve Şampiyonluk Grubuna katılma hakkı kazandı. Maç sonrası şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde Yüksekova Spor Kulübü, B Grubunu lider tamamladı.

B Grubu'ndaki sezonun son maçında Yüksekova İlçe Stadı'nda 1207 Antalyaspor Kadın FK'yi 1-0 mağlup eden Yüksekova temsilcisi, Şampiyonluk Grubunda yer almaya hak kazandı.

Maçın ardından oyuncular, şampiyonluğu kutlayarak seyircilerle fotoğraf çektirdi.

Karşılaşmayı, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti İlçe Başkanı Zeydin Kaya, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fırat Açıkel ve çok sayıda taraftar izledi.

Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde normal sezon sonunda A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Dudullu ile Giresun Sanayispor ve B Grubu'nda ilk iki sırayı alan Yüksekova Spor Kulübü ile 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü, Play-off Şampiyonluk Grubu'nu oluşturdu.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
img

Göztepe maçı için açıkladığı prim dudak uçuklattı
img

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
img

"Yapı" ve Galatasaray için ortalığı karıştıracak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi

10 dakikada tarihi geri dönüş!
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Solskjaer, yeni transferi kadro dışı bıraktı

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.