Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde toz bulutu etkili oldu - Haberler

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Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde toz bulutu etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
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Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde toz bulutu etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğün uyarılarından sonra Irak ve Suriye'den kaynaklı toz taşınımı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde toz bulutu etkili oldu

HAKKARİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğün uyarılarından sonra Irak ve Suriye'den kaynaklı toz taşınımı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Uyarılardan sonra Irak ve Suriye tarafından kaynaklı toz karışı ilçenin etrafını saran Cilo dağlarını etkisinin altına aldı. Rüzgarın etkisiyle etkisini artıran toz bulutu akşam saatlerinden itibaren etkili olurken, ilçenin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi ise yer yer 50 metreye kadar düştü. Bu sene toz bulutunun Yüksekova'da eksik olmadığını belirten vatandaşlar, "Bu sene Irak ve Suriye tarafından kaynaklı olmak üzere hiç eksik olmayan toz bulutu etkisini sürdürüyor. Geçen aylarda çamur yağdı resmen araçlarımız çamurda kalmıştı. Bugün ise fazla rüzgar olmadığı için yüksek kesimler toz bulutunun altında kalmış durumda" dedi.

"Meteolojinden toz taşınımı uyarısı"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmelere göre, "Bugün akşam saatlerinden sonra ve yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Mardin, Siirt) ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde (Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Muş, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un doğusu, Kars, Ardahan) Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının olacağı tahmin ediliyor. Toz taşınımının yarın öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı, pazar günü sabah saatlerinden sonra ise etkisini kaybedecek. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

Yüksekova Suriye Irak Güncel Haberler

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