Yüksekova'nın ovası sarı çiçeklerle rengarenk oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin ovasını renk cümbüşüne dönüştüren sarı çiçeklerin karlı Cilo Dağlarıyla bütünleşmesi hayran bırakıyor.

Yüksekova ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyünün yakınlarında bulunan ovada açılan sarı çiçekler, güzelliğiyle görenleri mest etti. Her sene ilkbahar mevsiminde ovayı önce beyaz, sonra sarı rengine bürüyen çiçekler yoğun ilgi görüyor. Ovanın tümünü sarıyla kaplayan çiçeklerin Cilo Dağlarının karlı görüntüsüyle bütünleşmesi görenleri hayran bırakıyor.

Ovanın güzelliği karşısında hayran kaldığını belirten Hakan Zanyar Aykut, "Her sene olduğu gibi bu sene de Yüksekova ovasında çiçeklerle renk katan bir görüntü görüyoruz. Mart ve nisan ayında kardelen açarken, mayıs ayında ise ovayı sarı çiçekler kapıyor. Bizde bu güzelliği çekmek için bugün buraya geldik. Bir tarafta Cilo Dağlarında bulunan kar görüntüsü, bir taraftan da her yerin sarı renge bürünmesi bize görsel şölen sunuyor. Bizde bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektik. Keyifli bir gün yaşadığımı belirtebiliriz. Bu güzelliği herkesin görmesi gerekir. Fakat bu görsel güzelliği görürken de doğaya zarar vermeden hareket etmeleri gerekir" dedi.