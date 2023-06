MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 ilçenin il statüsüne alınacağı açıklaması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyecana neden oldu. Yüksekova'nın il olması için yıllardır çalışmalar yapan vatandaşlar, bu kararın bölge ekonomisine can suyu olacağını belirtti.

Yüksekova'nın il olması vatandaşları sevince boğdu

HAKKARİ - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 ilçenin il statüsüne alınacağı açıklaması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyecana neden oldu.

2017'den beri Yüksekova'nın il olacağı yönünde açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri ile 19 yeni il ve 27 ilçe için adeta sinyal verdi. Bu açıklamanın ardından gün geçtikçe artan nüfusu ve şehirleşme yönünde ilerleme katan Yüksekova'nın; il olmasının tekrar gündeme gelmesi, vatandaşlar arasında heyecana neden oldu.

"Yüksekova il olmayı çoktan hak etmiş"

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, yıllardır her platformda Yüksekova'nın il olması yönünde çağrılarını yenilediklerini belirterek, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada 19 ilçenin il statüsüne alınacağını belirtmişti. Bunlardan biri de Yüksekova'dır. İster istemez bu bizde heyecana neden oldu. Bizler Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımıza bu il mevzusunu dile getirmiştik. Bununla beraber Cumhurbaşkanımız Yüksekova'yı kısa sürede il yapacaklarını söylemişti. Yüksekova, coğrafyası ile ili çoktan hak etmiş bir ilçedir. Bizim nüfusumuz Şemdinli ve Derecik ile beraber 200 bini geçiyor. Bizde bunu heyecanla bekliyoruz ve bundan umutluyuz. İnşallah en kısa sürede Yüksekova il olacak. Bundan katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yüksekova'nın il olması için her yerde çalışmalar yaptık"

Yüksekova'nın il olması ile birlikte bölge ekonomisinin de canlanacağını belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise "Yıllardır Yüksekova'nın il olması için her yönlü çalışmalar yaptık. Yüksekova'nın il olmasıyla Şemdinli ve Derecik ilçeleri rahat bir nefes alacak. Yüksekova'nın il olması bölge ekonomisine can suyu olacak. Bizde her vatandaş gibi çok heyecanlıyız. İnşallah bu karar yerel seçimlerden önce olur. Bu güzel çalışmada katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüksekova esnafı olarak bundan çok memnunuz"

Karara çok sevindiklerini aktaran Sehat Çoğaç isimli esnaf da, "Çok olumlu ve güzel bir açıklama oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 ilçenin il olacağı yönündeki açıklamasıyla bizlerde heyecana neden oldu. Bizde dört gözle il olacak günü bekliyoruz. Bu güzel hizmette katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Yüksekova gerçekten il olmayı hak ediyor" şeklinde konuştu.

Çok mutlu olduklarını belirten Aydın Erez isimli vatandaş da, "Bu kararı çok olumlu buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Yüksekova il olacak sözünü vermişti. Bahçelinin de söylemesi bizi daha da mutlu memnun etti. Allah hepsinden razı olsun zaten ili bekliyorduk. İnşallah en kısa süre bizler il olacağız" dedi.