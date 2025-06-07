Yüksekova'nın Gençleri Yamaç Paraşütü ile Pilot Olma Hayalini Gerçekleştiriyor

Yüksekova'nın Gençleri Yamaç Paraşütü ile Pilot Olma Hayalini Gerçekleştiriyor
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Yüksekova'nın Gençleri Yamaç Paraşütü ile Pilot Olma Hayalini Gerçekleştiriyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gençler, Yüksekova Sportif Havacılık Akademisi projesi sayesinde yamaç paraşütü eğitimi alarak pilot olma hayallerini gerçekleştiriyor. Proje, hem gençlere yeni bir spor dalı kazandırıyor hem de bölgenin turizmine katkı sağlıyor.

Yüksekova'nın Gençleri Gökyüzüne Kanat Açıyor: Yamaç Paraşütüyle Pilot Olma Hayali Gerçek Oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gençler, Yüksekova Sportif Havacılık Akademisi projesi sayesinde yamaç paraşütü eğitimi alarak tek başına uçuş yapabilecek seviyede pilot olmayı başardı.

2023 yılında DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) desteğiyle hayata geçirilen projenin koordinatörlüğünü üstlenen Sami Keskin, gençlerin gökyüzüyle buluşmasına öncülük etti.

Keskin, "Yüksekova Sportif Havacılık Akademisi kapsamında yaklaşık 100 gencimiz yamaç paraşütü eğitimi alarak sertifika aldı. Artık onlar, dağlarımızın ve ovalarımızın eşsiz manzarasını gökyüzünden izleyebiliyor" dedi.

Projenin, bölgenin turizmine de katkı sağladığını vurgulayan Keskin, "Yamaç paraşütü etkinlikleriyle hem gençlerimize yeni bir spor dalı kazandırdık hem de Yüksekova'nın doğal güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk. Gökyüzündeki bu renkli görüntüler, ilçemizin tanıtımına da büyük katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'nın gençleri, artık yamaç paraşütüyle süzülerek hem heyecan dolu anlar yaşıyor hem de havacılık tutkularını gerçeğe dönüştürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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