Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Türkçe Öğretmeni Zafer Evin, kadim bir kent olan Yüksekova'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yüksekovalıların işgali hiçbir şekilde kabul etmediğini, işgale karşı durduğunu anlatan Evin, "Direniş ruhu bireyden bireye, kadından kadına, yaşlıdan yaşlıya geçerek tekbir kuvvet haline geldi. Yüksekovalılar tüm olanaksızlığa rağmen gövdesini siper ederek kadim şehrinin düşman eline geçmesine engel olmuştur." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, folklor ekibi gösteri yaptı.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Garnizon Komutan Vekili Ertuğrul Esen, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.