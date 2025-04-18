Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Sırrı Süreyya Önder için bekleyiş sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler

Yüksekova'nın Çukurlu Yolları İçin Karayolları Harekete Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, ilçenin çukurlu yollarının onarımı için çalışmalar başlattı. Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi'nde oluşan çukurlar sıcak asfaltla kapatılmaya başlandı.

Karayolları Yüksekova'nın çukurlu yolları için harekete geçti

HAKKARİ - Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, ilçenin çukurlu yolları için harekete geçerek çalışma başlattı.

Yüksekova'nın en büyük sorunu haline gelen yolların bozuk olması vatandaşları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçenin can damarı olan Cengiz Topel Caddesi'nin her iki tarafında çukurlar oluşması üzerine Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, ana yolun her iki tarafında oluşan çukurları sıcak asfaltla kapatmaya başladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.