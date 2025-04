Yüksekova'nın Çukurlu Yolları İçin Karayolları Harekete Geçti

Karayolları Yüksekova'nın çukurlu yolları için harekete geçti

HAKKARİ - Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, ilçenin çukurlu yolları için harekete geçerek çalışma başlattı.

Yüksekova'nın en büyük sorunu haline gelen yolların bozuk olması vatandaşları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçenin can damarı olan Cengiz Topel Caddesi'nin her iki tarafında çukurlar oluşması üzerine Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, ana yolun her iki tarafında oluşan çukurları sıcak asfaltla kapatmaya başladı.