Yüksekova Nehil Sazlığı göçmen kuşlarla şenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karların erimesiyle su seviyesi yükselen Nehil Sazlığı, bugünlerde farklı ülkelerden gelen göçmen kuşlarla şenlendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla 2019'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Nehil Sazlığı, göç yolları üzerinde olması nedeniyle yılın belli dönemlerinde onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Çetin geçen kışın ardından karların erimeye başlamasıyla su seviyesi yükselen sazlıkta, koruma çalışmaları sayesinde, tür ve popülasyon zenginliğinin artırılması hedefleniyor.

Sulak alanda, ilkbaharla birlikte ak leylek, kızılbacak, bayağı aynak, kara çaylak, karabaş martı, küçük akbaba, çamurcun, çıkrıkçın, akça cılıbıt, çulluk, şahin, yaban ördeği, gri ve beyaz balıkçıllar ile telli turna gibi türler izlenebiliyor.

Kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunları da bazı kuş türlerinin Afrika'dan İran'a uzanan yolculuklarında önemli konaklama alanlarından biri olan sazlıkta gözlem yapıyor.

"200'ü aşkın kuş türü tespit edildi"

Hakkari Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Azizoğlu, AA muhabirine, 2009'dan bu yana Nehil Sazlığı'nda araştırma ve gözlem yaptıklarını söyledi.

Sazlığın bölgenin önemli sulak alanlarından biri olduğunu belirten Azizoğlu, "Gerek Hakkari'nin coğrafi konumundan gerekse de sazlığın bünyesinde barındırdığı habitat çeşitliliğinden dolayı burası kuşlar için önemli bir alan. Kuşlar özellikle ilkbaharda tali yollarla bölgemize uğramakta. Nehil sazlığının kuşlar için önemli olmasının sebebi besin açısından zengin bir alan olması. Çünkü birçok habitat türünü aynı anda barındırabiliyor. Kuşlar da bu alanı beslenme, üreme ve konaklama alanı olarak kullanıyor." dedi.

İlkbaharda sazlıktaki kuş çeşitliliğinin arttığını, aynı durumun sonbaharda da gözlemlendiğini anlatan Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Hakkari bölgesinde bugüne kadar yaklaşık 250 kuş türü tespit edebildik. Bunlardan 200'den fazlası nehil sazlığı ve çevresinde tespit edildi. Turnalar çok oluyor. Bu sene de çok gördük. Telli turna ve leylekler bu bölgenin önemli kuş türlerinden. Süzülen kuşlar, kıyı kuşları, ötücü kuşların hepsi bu alanı tercih ediyor. Koruma çalışmalarıyla kuş türleri daha da artabilir. Burası eskiden Kuş Cenneti olarak adlandırılıyordu. Çevredeki insan baskısı burayı biraz etkilemiş durumda. Çalışmalarımızda habitat, zaman zaman popülasyon değişimleri, mevsimsel durumlara bağlı olarak türlerin göç durumlarını bu konuların hepsini değerlendiriyoruz. Böylece ortaya bir envanterimiz çıkıyor."

"Karların erimesiyle göle dönüşüyor"

Fotoğraf tutkunu Turan Koca, her yıl bu dönemlerde sazlığa gelerek konaklayan kuşları görüntülemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Alanda göç etmeyen kuşların da bulunduğunu aktaran Koca, "Şehir dışından, yurt dışından insanlar burayı görmek için geliyor. Sazlık çok büyük bir alan. Karların erimesiyle göle dönüşüyor. Göçmen kuşlar da yılın belli dönemlerinde burada konaklıyor. Bölgemiz için önemli bir alan. Değişik kuşları burada görmek heyecan verici." diye konuştu.