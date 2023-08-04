Yüksekova köpek barınağında çıkan yangın korkuttu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgileri göre yangın saat 17: 30 civarlarında Yüksekova İpekyolu üzerindeki Suüstü köyün karşısında bulunan Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezinde meydana geldi.

İlçenin Suüstü köyün yanında bulunan tepedeki Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezindeki yer alan klinik bölümünde bilinmeyen bir nedende yangın çıktı.

Çıkan yangın kliniğin her yerine kısa sürede yayılırken yükselenen dumanlar çevredeki vatandaşları harekete geçirdi.

Yangının büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğünün ekiplerine haber verdiler.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, çıkan yangında klinik tümüyle yanarak kül oldu.

Şans eseri Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezinde bulunan köpeklere hiç bir zarar gelmezken, yaşanan klinikte 700 Bin TL'ye yakın zarar meydana geldi.

Yüksekova Belediyesinin Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, "Yüksekova ilçemizde 3 yıl önce yapılan Hayvan Bakım evimiz şuan bilinmeyen bir nedenden dolayı kül olmuş durumda. Özellikle klinik bölümündeki ilaç ve malzemelerimizin yanması bizleri gerçekten derinden üzdü. Bu malzemeyi toplanana kasar hepimizin çok büyük emekleri oldu. Hemen bir hasar tespit çalışması yapacağız biran önce taparlanması için. Çünkü biz Yüksekova ve köylerdeki başıboş hayvanları tedavilerini biz burada yapıyoruz. Şuan tedavi edilebilecek bir yerimiz yok, ilacımız, malzememizin kül oldu. Biran önce yeni bir klinik ile ilaç ve malzeme tedariğini yapmamız lazım. Sadece maddi olarak büyük bir zararımız var, hayvanlarımızın herhangi bir can kaybı yoktur. Maddi hasarımız baktığımız da 700 bin TL civarlarında var olduğunu söyleyebiliriz"dedi.