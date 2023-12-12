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Yüksekova Karla Kaplandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte güçlük çekerken, vatandaşlar ise işe ve okula gitmekte zorluk yaşadı.

Yüksekova beyaza büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürünürken, görüş mesafesi ise yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, karla mücadele ekipleri ise yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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