Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yüksekova kara yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce temizleniyor

Yüksekova kara yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce temizleniyor

Güncel Haberler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yeni Köprü mevkisinde kara yoluna düşerek tehlike oluşturan kaya parçaları ekiplerce temizleniyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yeni Köprü mevkisinde kara yoluna düşerek tehlike oluşturan kaya parçaları ekiplerce temizleniyor.

Karayolları 11.Bölge Müdürlüğüne bağlı 117. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın yoğun olduğu Yüksekova kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Dağdan kopan taş parçalarını iş makineleriyle temizleyerek sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlayan ekipler, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel

Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title