Yüksekova kara yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce temizleniyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yeni Köprü mevkisinde kara yoluna düşerek tehlike oluşturan kaya parçaları ekiplerce temizleniyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yeni Köprü mevkisinde kara yoluna düşerek tehlike oluşturan kaya parçaları ekiplerce temizleniyor.
Karayolları 11.Bölge Müdürlüğüne bağlı 117. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın yoğun olduğu Yüksekova kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Dağdan kopan taş parçalarını iş makineleriyle temizleyerek sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlayan ekipler, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel