Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı

HAKKARİ (AA) - Merkez İhsaniye Camisi

Vatandaşların Ramazan bayramı namazını kılması

Dua edilmesi

Bayramlaşma

İmam Şafi Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar

Cemaatin namaz kılması

Cemaatin vaazı dinlemesi ve bayramlaşması HAKKARİ - Türkiye'de bayram namazının ilk kılındığı yerlerden olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatandaşlar Ramazan bayramı namazını Merkez İhsaniye Camisi'nde kıldıktan sonra İslam alemi için dua etti.