Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı - Haberler

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Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Merkez İhsaniye Camisi Vatandaşların Ramazan bayramı namazını kılması Dua edilmesi Bayramlaşma İmam Şafi Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar Cemaatin namaz kılması Cemaatin vaazı dinlemesi ve bayramlaşması HAKKARİ - Türkiye'de bayram namazının ilk kılındığı yerlerden olan Hakkari'nin...

HAKKARİ (AA) - Merkez İhsaniye Camisi

Vatandaşların Ramazan bayramı namazını kılması

Dua edilmesi

Bayramlaşma

İmam Şafi Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar

Cemaatin namaz kılması

Cemaatin vaazı dinlemesi ve bayramlaşması HAKKARİ - Türkiye'de bayram namazının ilk kılındığı yerlerden olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatandaşlar Ramazan bayramı namazını Merkez İhsaniye Camisi'nde kıldıktan sonra İslam alemi için dua etti.

AA / Necat Hazar - Güncel

Hakkari, Bayram, Namaz, dua, Güncel, Haberler

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