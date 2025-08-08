Yüksekova Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo 800 Gram Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubbi Havalimanı'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda, dondurulmuş süt görüntüsü altında gizlenmiş 12 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubbi Havalimanı'nda dondurulmuş süt görüntüsü verilerek gizlenen 12 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince dün Selahaddin Eyyubi Havalimanı"nda uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, bir valizdeki şeffaf pet şişelerde dondurulmuş süt görüntüsü verilerek gizlenen 12 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

