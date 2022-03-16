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Yüksekova Gönüllüler Korosu konser verdi

AA - Ulaş Güven - Güncel
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Yüksekova Gönüllüler Korosu konser verdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Yüksekova Gönüllüler Korosu konser verdi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Yüksekova Gönüllüler Korosu konser verdi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin konferans salonunda sahne alan koronun iki seans halinde düzenlediği konserde, Yeşilçam film müziklerinin de yer aldığı birbirinden güzel şarkılar seslendirildi.

Aralarında öğretmen, doktor, gümrük memuru, ev hanımı, öğrenci ve esnafın da bulunduğu koronun verdiği konser, izleyicilerden ilgi gördü.

Konseri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar izledi.

AA / Ulaş Güven - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Yüksekova, Hakkari, Konser, Güncel, Haberler

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