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Yüksekova'daki Tünel Projesinde Asfaltlama ve Aydınlatma Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2019'da yapımına başlanan Yüksekova ilçesindeki 3 bin 965 metrelik T-1 tünelinde asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları sona gelindi. Proje, bölgedeki ulaşımı kolaylaştırarak sürücülere rahat bir nefes aldıracak.

Yüksekova'da dev yatırımda sona gelindi: Tünelde asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları sürüyor

HAKKARİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2019 yılında yapımına başlanan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 965 metrelik T-1 tünelinde asfaltlama ve aydınlatma çalışmalarında sona gelindi.

İlçe merkezine yaklaşık 34 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yüksekova'yı Van-Hakkari devlet yoluna bağlayan 3 viyadük ve sanat yapıları ile tamamı 16,3 kilometre olan 3 bin 965 metrelik T1 tünelinde çalışmalar sürüyor. Yıllardır "ölüm yolu" diye tabir edilen Yüksekova-Van-Hakkari üçgeninde bulunan Yeniköprü yolu, yapılan yatırımla sürücülere rahat bir nefes aldıracak.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ve Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, tünelde incelemelerde bulunarak gerekli çalışmaların bitme aşamasına geldiğini belirttiler. Büyük emeklerle bölgeye güzel bir yaptırımın kazanıldığını belirten Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, "Gördüğünüz gibi tünellerimizde hummalı bir çalışma var. İnanıyorum tünelimiz kısa zamanda bitecektir. Bizde artık bu yolu kullanmaya başlayacağız. Başta emeği geçen Hakkari Valimiz Ali Çelik'e, Karayolları Bölge Müdürümüz Demirhan Erol'a çok teşekkür ederiz. Muazzam bir işçilik yapmışlar, muazzam bir proje çıkartmışlar. Çok çileli yollarımız var ve bir an önce tünelimizin içinden geçeceğiz. Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edeceğiz. Mükemmel bir projedir. Bölgemize hayırlı olsun" dedi.

Yüksekova'daki Tünel Projesinde Asfaltlama ve Aydınlatma Çalışmaları Sona Yaklaşıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel

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