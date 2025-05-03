Yüksekova'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

Yüksekova'daki kazada hayatını kaybedenler gözyaşları içinde toprağa verildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisinde yer alan Gülkavak köyümevkiinde meydana gelmişti. Bölgede devam eden yol yapım çalışmalarında görevli işçileri taşıyan Ezber Pertev yönetimindeki 30 AAD 036 plakalı minibüs, yoğun yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanarak yaklaşık 10 metrelik mesafeden dereye düştü.

Kazada minibüste bulunan işçilerden Necdet Özşahin ve Levent Safalı olay yerinde hayatını kaybetti. Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinden sonra Nejdet Özşahin Esenyurt Mahallesi TOKİ evlerindeki mezarlıkta, Levent Safalı ise Yukarıölçek köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.