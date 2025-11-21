Haberler

Yüksekova'daki T2 Tüneli Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımına başlanan 4 bin 566 metrelik T2 tünelinin yaklaşık 2 bin metre kazısı tamamlandı. Tünel, yol süresini önemli ölçüde kısaltacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından, 2019 yılında yapımına başlanan Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 965 metrelik Yeni Köprü T1 Tüneli'nin tamamlanarak araç trafiğine açılmasından sonra, 4 bin 566 metrelik T2 tünelinin yapımına başlandı. T1 ile aynı güzergahta bulunan T2 tünelinde şu ana kadar 2 bin metre kazı yapıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan 5 viyadük ve sanat yapıları ile tamamı 16,3 kilometre olan 3 bin 965 metrelik Yeni Köprü T1 Tüneli'ndeki çalışmalar, 10 Ocak'ta tamamlanıp araç trafiğine açıldı. Bu tünelin bitmesinden sonra ise aynı güzergahta bulunan ve sanat yapıları ile birlikte tamamı 9 bin 124 metre olan T2 tünelinin yapım çalışmalarına başlandı. Yoğun çalışmanın sürdürüldüğü bölgede şu ana kadar yaklaşık 2 bin metre kazı yapılarak ilerleme sağlandığı belirtildi.

'HAVA ŞARTLARI ZORLUYOR'

Tünelin saha mühendisi Serhat Uçar, T2 tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanmasından sonra ilçenin 35 dakika olan yol süresinin 10 dakikaya kadar ineceğini belirterek, "T1'den sonra T2'deki çalışmalara başladık. Toplam kazı metrajı 9 bin 124 metre olan tünellerimiz çift tüpten oluşmakta. Sol tüp 4 bin 566 metre, sağ tüpü ise 4 bin 558 metre uzunluğunda. Şu ana kadar 2 bin metre kazıyı bitirmiş bulunmaktayız. Tünel işleyişi olarak, iş sağlığı güvenliği başta olmak üzer kazı destek çalışmalarımız kiriş imalatlarımız, kemer kalıp izolasyon çalışmalarımız proje kapsamında sürdürülüyor. Ayrıca T1 ve T2 tünelleri arasındaki 4 kilometrelik yol güzergahında sanat yapısı olarak proje kapsamında menfez ve perde duvarlarımızda son hızla devam etmektedir. Hava şartları gerçekten bizleri çok zorluyor. Buna rağmen özveri ve sistematik bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
