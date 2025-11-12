Haberler

Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, bölgedeki 200 kuş türünü tehdit etti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda 4 gün önce çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yüksekova ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki yaklaşık 200 kuş türünün yaşadığı, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescillenen Nehil Sazlığı'nda 4 gün önce yangın çıktı. İlçenin Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köyleri yakınlarında bulunan sazlıktaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yaklaşık 3 kilometrelik alana yayıldı. Bölgenin bataklık yapısı Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerin çalışmasını zorlaştırınca, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de dün sabah saatlerinden itibaren bölgeye sevk edildi.

Sazlık alanda bulunan 3 ayrı ekip, 4 itfaiye aracıyla karadan Dilimli Barajı'ndan aldığı suyu alevlere atan helikopterle de havadan müdahaleyle alevler gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Gürcistan İçişleri Bakanı: Şehit olan 18 askerin naaşı bulundu, 2 asker hala aranıyor

2 askerimizin naaşı hala bulunamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.