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Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda Yangın Çıktı

Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda Yangın Çıktı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, bölgedeki kuş türlerine ev sahipliği yapan sazlığın yakınında meydana geldi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine sazlığa Yüksekova Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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