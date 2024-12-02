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Yüksekova Dağları Kışa Hazırlanıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin etrafını saran dağlar karla kaplandı, soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Cilo Dağları beyaza bürünürken, ilçe merkezinde dondurucu soğuk var.

Yüksekova'nın etrafını saran dağlar karla kaplandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin etrafını saran dağlar karla kaplandı.

Son günlerde başlayan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçe merkezinde dondurucu soğukların etkisiyle araçların camları buz tutarken, ilçenin etrafını saran sıra dağlar ise karla kaplandı. Özellikle 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları tamamen beyaza bürünürken, hemen eteklerinde ise sonbahar yaşanıyor.

Öte yandan, Hakkari İl Özel İdaresine bağlı ekipler de bölgede muhtemel bir duruma karşı hazır bekliyor.

Yüksekova Dağları Kışa Hazırlanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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