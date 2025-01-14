Yüksekova'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, dondurucu havalar ilçeyi etkisinin altına aldı. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova'da akşam saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler far yakarak ilerleyebildi.

İlçedeki Cilo ve Reşko dağları kar altında kalırken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi de sis altında kayboldu.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.