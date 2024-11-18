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Yüksekova'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler far yakarak ilerlemek zorunda kaldı. İlçede kar yağışı bekleniyor.

Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten dolayı görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova'da sabah saatlerinde sisin etkili olması hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler far yakarak ilerleyebildi. İlçedeki Cilo Dağları beyaza bürünürken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi de sis altında kayboldu. Sabah işe giden vatandaşlar, hava sıcaklığının düştüğünü ve yakında merkezde kar yağışı beklediklerini belirtti.

Yüksekova'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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