Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü Güncel Haberler Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü. Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü. Yüksekova'da sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. İlçedeki Cilo ve Reşko dağlarında kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi ise tamamen sis altında kaldı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düşerken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Öte yandan, karla mücadele ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Yüksekova Hisarcık Hakkari Güncel Haberler

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