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Yüksekova'da Yoğun Sis Etkili: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde zorluk yaşadı.

Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde etkili yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah ve öğle saatlerinde etkili olan yağışlar, yerini yoğun sise bıraktı.

Yüksekova'da Yoğun Sis Etkili: Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel

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