Yüksekova'da Yoğun Sis Etkili, Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova'da akşam saatlerinde etkili olan sis, sabaha karşı etkisini artırdı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araç farlarını yakarak trafikte ilerlerken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.