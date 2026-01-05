Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 1 metreyi bulduğu ilçede, araçlar ve tek katlı evlerin çatıları karla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova Belediyesi ve Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını temizlemeye çalıştı.

Ekipler, iş makineleriyle kamyonlara yükledikleri karları ilçe dışına taşıdı, vatandaşlar da çökme riskine karşı ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Tır sürücüsü Barış Ekinci, AA muhabirine, karla kaplanan aracını, 3 saatlik çalışmanın ardından çevresini temizleyerek çalıştırabildiğini söyledi.

Ekinci, "Memleketimizde 3-4 gündür yoğun kar yağışı oldu ve zor günler geçirdik. Ekipler çalışıyor. Soğuktan dolayı araçlarımız çalışmadı. Şu an zar zor aracımı çalıştırdım fakat bütün yollar kapalı." dedi.