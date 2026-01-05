Haberler

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış sonrası cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, belediye ekipleri ve Karayolları çalışanları biriken karları temizliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 1 metreyi bulduğu ilçede, araçlar ve tek katlı evlerin çatıları karla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova Belediyesi ve Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını temizlemeye çalıştı.

Ekipler, iş makineleriyle kamyonlara yükledikleri karları ilçe dışına taşıdı, vatandaşlar da çökme riskine karşı ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Tır sürücüsü Barış Ekinci, AA muhabirine, karla kaplanan aracını, 3 saatlik çalışmanın ardından çevresini temizleyerek çalıştırabildiğini söyledi.

Ekinci, "Memleketimizde 3-4 gündür yoğun kar yağışı oldu ve zor günler geçirdik. Ekipler çalışıyor. Soğuktan dolayı araçlarımız çalışmadı. Şu an zar zor aracımı çalıştırdım fakat bütün yollar kapalı." dedi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak 'ihanet' çıkışı

Maduro'nun oğlundan gündem yaratacak "ihanet" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor
Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış

Maduro'ya büyük ihanet: Yardımcısı Washington'la gizli görüşme yapmış
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif