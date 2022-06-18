Yüksekova'da YKS sınavın birinci oturumu sona erdi - Haberler

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Yüksekova'da YKS sınavın birinci oturumu sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
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Yüksekova'da YKS sınavın birinci oturumu sona erdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyecanla başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu sona erdi.

Yüksekova'da YKS sınavın birinci oturumu sona erdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyecanla başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu sona erdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi maratonu, bütün Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da sonra erdi. YKS sınavına farklı il ve ilçelerden gelen öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınmaları sağlanırken, sınav ikinci kez yapıldı. İlçenin tüm okullarında saat 10: 00'da başlayan YKS sınavını, öğlen saat 13: 00'da ilk oturum tamamlandı. Öğrencilerin yarısı sınavın kolay geçtiğini belirtirken, diğer yarısı ise zorlandıklarını belirttiler.

Öğrencilerden Adem Çakan, "Bu ilk girişimdi çok heyecanlıydım. Sınavın en iyi şekilde yapmamın sebebi babamdır. Çünkü çok iyi tavsiyelerde bulundu. Çok güzeldi kolay geçti inşallah herkes iyi şekilde yapmıştır" dedi.

Velilerden Haluk Karataş, "Şuan iki öğrencim içerde. Ben onlardan daha heyecanlıyım. İkisinin de durumu iyi. Bende sabahtan beri okul kapısında onları bekliyorum şükürle rolsün iyi geçiyor. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

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