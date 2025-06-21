Yüksekova'da YKS'nin İlk Oturumu Tamamlandı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Yüksekova'da sona erdi. Öğrencilerin sınavları boyunca okullarına ücretsiz taşınmaları sağlanırken, heyecanlı bekleyişler velilerin gündeminde yer aldı.

Yüksekova'da Yks'nin birinci oturumu sona erdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyecanla başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu sona erdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi maratonu, bütün Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da sonra erdi.

Yks sınavına farklı il ve ilçelerden gelen öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınmaları sağlanırken, sınav 4. kez yapıldı. İlçenin tüm okullarında saat 10: 15'te başlayan YKS sınavını, öğlen saat 13: 00'da ilk oturum tamamlandı.

Öğrencilerin yarısı sınavın kolay geçtiğini belirtirken, diğer yarısı ise zorlandıklarını belirttiler.

Veliler ise öğrencilerini büyük heyecanla okul girişlerinde beklediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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