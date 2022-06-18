- Yüksekova'da YKS heyecanı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu, heyecanla başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi maratonu, bütün Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yüksekova ilçesinde 2 yıldır sınav merkezi ilan edilmesi sevinçle karşılanırken, vatandaşlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere konaklamaları için evlerinin kapılarını açtı. Önceki senelerde 2 veya 3 gün önceden YKS için Hakkari il merkezi ve Van'a giden öğrenciler, yol ve barınma sorununun yanında maddi bir külfetle karşılaşıyorlardı. YKS sınavına farklı il ve ilçelerden gelen öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınmaları sağlanırken, sınavın ikinci kez yapıldı.

"Çok heyecanlıyız inşallah istediğimiz gibi geçer"

Bu gün çok heyecanlı olduğunu ifade eden öğrencilerden Zehra Çağırma, "Hepimizin hakkında hayırlısı olsun diyelim. Çok heyecanlıyız inşallah istediğimiz gibi geçer. Bizde girip çıkacağız artık bakalım nasıl olacak. Bu sınavla istediğimiz puanı alırız inşallah. Tüm arkadaşlara hayırlı olsun" dedi.

"Sınav İnşallah hepimiz için güzel geçer"

Doğan Yazar isimli öğrenci, "Bugün heyecan artmış durumda zaten. Sabah erken saatlerinde okul bahçesine geldik. Bizde sınavın süresini dolup girmesini bekliyoruz. Sınav İnşallah hepimiz için güzel geçer" ifadelerini kullandı.

"Allah öğrencilere hayırlısını nasip eylesin"

Öğrencilerden Erdelan Kazancı, "Zaten heyecan yüzünden erken geldik buraya. Bizde gerçekten çok yoğun tempoyla hazırlandık. Allah öğrencilere hayırlısını nasip eylesin. Bizde çabalamak için yapacağız sınavı en güzelinden" şeklinde konuştu.

"Biz aylardır bu sınav için çalışıp duruyorduk"

Öğrencilerden Şiyar Oyman ise, "Biz aylardır bu sınav için çalışıp duruyorduk. Şimdide gireceğiz inşallah hiç bozmadan yapacağız. Herkes içinde hayırlı olsun İnşallah. Çok heyecanlıyız. Artık bu sınavla beraber istediğimiz yere varırız. Herkese başarılar diliyorum" dedi.