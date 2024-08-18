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Yüksekova'da yetiştirilen siyah domates Güney Amerika'yı aratmıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yetiştirilen siyah domates Güney Amerika ve Antalya'yı aratmazken, çiftçiler gelecek sene siyah domates için alan genişletmeyi hedefliyor.

Yüksekova'da yetiştirilen siyah domates Güney Amerika'yı aratmıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yetiştirilen siyah domates Güney Amerika ve Antalya'yı aratmazken, çiftçiler gelecek sene siyah domates için alan genişletmeyi hedefliyor.

Siyah rengini alan bu domateslerin kökeni Galapagos Adaları yani Güney Amerika iken Türkiye'de ise Akdeniz'de yetişmesiyle ve özellikle Antalya'dan sonra Yüksekovalı çiftçiler de devreye girdi. Yüksekova Esendere yolu üzerinde bulunan Güllüce köyünde yaşayan Yılmaz Güneç isimli çiftçi tarlasında ilkbaharın başlarında siyah domatesin ekimini gerçekleştirdi. Arada ayların geçmesiyle siyah domatesler gün yüzüne çıkmasıyla çiftçinin yüzünü güldürdü. Tarlayı yerinde inceleyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirken, çiftçi Güneç'i başarısından dolayı tebrik ederken, ilçenin ovasını tarımla buluşturacaklarını belirtti.

"Azim varsa bölgemizde hersey yetişir"

İlk kez siyah domatesin ilçede ekimi yapıldığını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirken, "Aslında siyah domatesimizin ana merkezi güney Amerika'dır. Türkiye'de Akdeniz iklimine dayalı yerlerde yetişiyor. Özellikle Antalya ilimizde yetişiyor. Artık hayal olan siyah domates çiftçimiz tarafında ilkbaharda ekimi yapılmıştı. Şükürler olsun şuna verim vermeye başladı. Tek amacımız ilçemizi tümüyle tarımla buluşturmak olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güney Amerika Yüksekova Antalya Hakkari Güncel Haberler

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