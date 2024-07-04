Yüksekova'da yaz mevsiminde karla mücadele
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, yaz mevsiminde yüksek rakımdaki üs bölgesinin karla kaplı yolunu temizliyor. İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı bölgede ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerliyor. 3 iş makinesi ve 5 personelle çalışma yürüten ekipler, yolu 10 günde açmayı hedefliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, yaz mevsiminde yüksek rakımdaki üs bölgesinin karla kaplı yolunu temizliyor.
İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı bölgede ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerliyor.
3 iş makinesi ve 5 personelle çalışma yürüten ekipler, yolu 10 günde açmayı hedefliyor.