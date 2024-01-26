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Yüksekova'da yaşayan leyleklere köylüler sahip çıkıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır göç etmeyerek elektrik direğindeki yuvalarında yaşamayı sürdüren iki leyleğe köylüler sahip çıkıyor. Kar ve dondurucu soğuğa rağmen köy sakinleri leyleklere yemek ve saman vererek onları korumaya çalışıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıllardır göç etmeyerek elektrik direğindeki yuvalarında yaşamayı sürdüren iki leyleğe köylüler sahip çıkıyor.

İlçedeki Nehil Sazlığı'na yıllar önce gelen sonbaharda göç etmeyerek Köprücük köyünde elektrik direğinin üzerindeki yuvada kalan leylekler, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kar ve dondurucu soğuğa rağmen bölgede kalan leyleklerle yakından ilgilenen köy sakinleri, bazen evlerinden getirdikleri yemekle bazen de satın aldıkları balıklarla kuşları besliyor.

Köylüler, her yıl sonbaharda üşümemeleri için yuvalarına saman bıraktıkları leyleklerin göç etmesini istemiyor.

Köy sakinlerinden Lokman Cankurtaran, leyleklerin köyün maskotu haline geldiğini söyledi.

Leylekleri çok sevdiklerini belirten Cankurtaran, "Bu kuşlar 22 yıldır köyümüzde. Kışın sürekli köyümüzdeki derelerde besleniyorlar. Biz de zaman zaman balık ve yiyecek veriyoruz. Önceden yuvaları cami bacasındaydı ama cami yenilenince leylekler yuvalarını biraz ilerdeki elektrik direğine yapmış. Onları elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yüksekova Hakkari Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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