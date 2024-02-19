Yüksekova'da Yasa Dışı Yollarla Getirilen 22 Külçe Altın Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen birer kilogramlık 22 külçe altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye külçe altın getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, ilçede durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, piyasa değeri toplam 45 milyon olan birer kilogramlık 22 külçe altın ele geçirdi.

Araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.