Yüksekova'da yarım ay hayran bıraktı - Haberler

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Yüksekova'da yarım ay hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yüksekova'da yarım ay hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki yarım ay, kartpostallık görüntüsü ile hayran bıraktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında görülen hilal şeklindeki yarım ay, kartpostallık görüntüsü ile hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renkte büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay, hayran bıraktı. Kızıl ve beyaz rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran ayın güzelliğini görenler, hemen telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.

"Her gün farklı bir boyutta ayın güzelliğini yaşıyoruz" diyen Hasım Han isimli vatandaş, "Her gün Yüksekova semalarından güzel bir hilal görüntüsü oluşuyor. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü veriyor. Hayran kaldım. Doyasıya izleme keyfini yakaladık" dedi.

(Metin Tek - İHA)

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