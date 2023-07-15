Yüksekova'da yapılan 15 Temmuz Köprüsü maketi şehit yakınlarına bağışlanacak

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder, kızı Yağmur Güder için ışıklı ve martı sesli 15 Temmuz Köprüsü maketi yaparak gelirini şehit yakınlarına ve gazilere bağışlayacağını söyledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder (36) İstanbul'u görmek isteyen kızı Yağmur Güder için ışıklı ve martı sesli 15 Temmuz Köprüsü maketi yapıp, maketi satarak gelirini şehit yakınlarına ve gazilere bağışlayacağını söyledi.

Yüksekova ilçesinin Yeni Mahallesi'nde oturan uydu ve çanak anten tamircisi Aydın Güder, İstanbul'u görmek isteyen kızı Yağmur Güder için 6 yıl önce perde kornişi ve şemsiye, kullanarak 2 metre 10 santimetre uzunluğunda ışıklı ve martı sesli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün maketini yaptı. Güder, kızının hayali için yaptığı köprüyü, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla satıp gelirini, şehit aileleri ve gazilere bağışlayacağını söyledi.

5 çocuk babası Aydın Güder, "Daha önce kızımın hayali için çeşitli maketler yapmıştım. Yaptığım 15 Temmuz Köprüsü maketini satıp gelirini 15 Temmuz'da vatanı için şehit olanların ailelerine ve gazilerimize bağışlamak istiyorum" dedi.