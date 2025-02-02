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Yüksekova'da Yangın: 7 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Yüksekova'da Yangın: 7 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 katlı evde çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonrası dumandan etkilenen bina sakinleri hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 katlı evde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orman Mahallesi'ndeki 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evdekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri tarafından elektriklerin kesilmesinin ardından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binanın merdivenlerinde ve 3. katında mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle aşağıya indirdi.

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen bina sakinleri, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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