İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü

Yüksekova'da Yalnız Yaşayan Kadının Zorlu Mücadelesi

Yüksekova'da Yalnız Yaşayan Kadının Zorlu Mücadelesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eşi vefat eden Şilan Çakar, yalnız yaşadığı mezrada devletten aldığı yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Kışın yolların kapanması nedeniyle sıkıntı çeken Çakar, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla ihtiyaçlarına ulaşabiliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl eşini kaybeden 50 yaşındaki Şilan Çakar, yalnız yaşadığı mezrada hayata tutunmaya çalışıyor.

Beşatlı köyü Çakmak mezrasında yaşamını sürdüren Çakar çifti, yaklaşık 10 yıl önce komşularının taşınmasıyla mezrada tek kaldı.

Şilan Çakar, geçen yıl eşi Cafer Çakar'ın vefatının ardından mezrada yalnız yaşamaya başladı.

Mezrada devletten aldığı yardımla hayata tutunmaya çalışan Çakar, kışın yolların kapanması nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Dün de yolu kapanan mezradaki Çakar'a ulaşamayan köy sakinleri, İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, yolu açarak kadına ulaşılmasını sağladı.

Çakar, 11 yıl önce evlendiği eşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mezrada yalnız kaldığını söyledi.

Mezrada kimsenin olmadığını dile getiren Çakar, "Kurtlardan dolayı bazen dışarı çıkamıyor, hastaneye gidemiyorum. İhtiyaçlarımı karşılamakta zorluk çekiyorum. Kışın yollarımız kardan dolayı kapanıyor. Bu yüzden kimse gelip gidemiyor. Birkaç ay önce aldığım erzağı tüketiyorum. Yolumu açan karla mücadele ekiplerine teşekkür ederim. Devletimizin bana yardım etmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
img

Çin'den Rize'ye damat geldi, horon tepti
img

Direkt kırmızı kart gördü! Sebebine çok şaşıracaksınız
img

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüm için artık ilk 100 bine girmek şart
Canlı anlatım! İkinci gol geldi

İkinci gol geldi! Tempo inanılmaz
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.