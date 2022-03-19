YÜKSEKOVA'DA YABANİ KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YÜKSEKOVA'DA YABANİ KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için doğaya yem bıraktı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Nehir sazlığı kıyısında bulunan Yürekli, Dedeler, Demirkonak, Kamışlı ve Köprücük köylerinde farklı bölgelerde turnalar başta olmak üzere birçok yabani kuşun yiyebileceği yemler, ekiplerce doğaya bırakıldı.

YÜKSEKOVA'DA YABANİ KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

YÜKSEKOVA'DA YABANİ KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

YÜKSEKOVA'DA YABANİ KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yüksekova, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title