Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu: Metruk binalar yıkıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından farklı noktalarda uyuşturucu içenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında kaldıkları metruk bina başta olmak üzere tüm alanlar tek tek yıkıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından faklı noktalarda uyuşturucu içenlere yönelik operasyon düzenleyerek, kaldıkları metruk bina başta olmak üzere tüm alanlar tek tek yıkıldı.

Son dönemlerde Yüksekova ilçesinin farklı noktalarda uyuşturucu bağımlıların artmasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşlar tarafından sürekli şikayet haline gelen durumdan dolayı harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 13 ekip toplam 70 polis, ilçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan arazide yer alan yer kuyular, metruk binalar ve daha çok kaldıkları farklı noktalara dron destekli operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından tespit edilen yerler Yüksekova Belediyesi'nin iş makinelerin de desteğiyle bir bir yıktırıldılar.

Polis ekiplerine yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür eden mahalle sakinlerinden Devrim Aksoy, "Çok güzel bir çalışma oldu. Ekipler ilçenin en büyük sıkıntısı için harekete geçtiler şuna her yerin kontrolünü sağladılar. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - HAKKARİ