Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu: 70 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu: 70 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 70 kilo metamfetamin ve 51 kilo skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 70 kilo metamfetamin ile 51 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldes'nin Konuklu Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda belirlenen ev ve evin önündeki araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 70 kilo metamfetamin ile 51 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgi 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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