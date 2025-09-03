Haberler

Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu: 61 Kilogram Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 61 kilogram esrar ve 630 kök Hint keneviri ele geçirildi. İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 61 kilogram esrar ve 630 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 3 şüphelinin yasa dışı ekim yaparak elde ettikleri uyuşturucuyu, uyuşturucu madde kullanıcılarına sattıkları yönünde bilgiye ulaşıldı.

Bunun üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şüphelilerin ikametinde ve kenevir ekimi yapılan alanda gerçekleştirilen aramada 630 kök Hint keneviri, 61 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, demir orak ve cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
Oğlu işteyken torununu darbeden babaanne gözaltına alındı

Oğlu işteyken torununa yaptıkları kan dondurdu! Şimdi hesap vakti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen'den milyon dolarlık reklam anlaşması

Uzun süredir sessizdi! Yeni anlaşması dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.