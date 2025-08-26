Yüksekova'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonetteki valizlere gizlenmiş 26 kilogram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 24 Ağustos'ta Yüksekova'da düzenlenen operasyonda, ev eşyası yüklü bir kamyonette arama yapan ekipler, eşyaların arasına gizlenmiş 3 valizde 26 kilogram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.