Yüksekova'da uyuşturucu bağımlılarına operasyon

Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu bağımlılarının kaldıkları mekanlara yönelik operasyon düzenleyerek, tüm yerleri yıktı. Dron destekli operasyonla metruk binalar ve diğer alanlar da kontrol altına alındı.

Yüksekova polisinden uyuşturucu bağımlıların kaldıkları mekanlara operasyon

Dron destekli operasyonda uyuşturucu bağımlılarının kaldıkları tüm yerler tek tek yıkıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından faklı noktalarda uyuşturucu içenlere yönelik operasyon düzenleyerek, kaldıkları metruk bina başta olmak üzere tüm alanlar tek tek yıkıldı.

Son dönemlerde Yüksekova ilçesinin farklı noktalarda uyuşturucu bağımlıların artmasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Vatandaşlar tarafından sürekli şikayet haline gelen durumdan dolayı harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 13 ekip toplam 70 polis, ilçenin Güngör Mahallesinde bulunan arazide yer alan yer kuyular, metruk binalar ve daha çok kaldıkları farklı noktalara dron destekli operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından tespit edilen yerler Yüksekova Belediyesi'nin iş makinelerin de desteğiyle bir bir yıktırıldılar.

Polis ekiplerine yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür eden mahalle sakinlerinden Devrim Aksoy, "Çok güzel bir çalışma oldu. Ekipler ilçenin en büyük sıkıntısı için harekete geçtiler şuna her yerin kontrolünü sağladılar. Allah hepsinden razı olsun" dedi.