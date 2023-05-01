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Yüksekova'da Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması yapılacak

Yüksekova'da Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması yapılacak

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Hakkari'nin Yüksekova'da ilçesinde, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TİMSS) yapılacak.

Hakkari'nin Yüksekova'da ilçesinde, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TİMSS) yapılacak.

Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen araştırma, 3 Mayıs'ta 50. Yıl İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ile okulun idarecileri, kenti temsilen sınava girecek olan 44 öğrencinin velileriyle bir araya geldi, araştırma hakkında bilgi verdi.

Atael, ilçede bu araştırmanın yapılacak olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Başarılı öğrenci sayımız giderek artıyor. Fen ve matematik alanında çok başarılı öğrencilerimiz var. Hepsine sınavda başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel

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