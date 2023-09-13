Yüksekova'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.00 sıralarında ilçenin İpekyolu üzerinde bulunan Yüksekova Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. M.R.A. yönetimdeki 34 GZK 631 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ