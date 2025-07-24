Yüksekova'da Trafik Denetimi: Sürücüler Bilgilendirildi

Yüksekova'da Trafik Denetimi: Sürücüler Bilgilendirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, minibüs, otobüs ve ticari taksi sürücüleri için denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçların klima sistemleri, güvenlik cihazları ve temizlik durumları kontrol edilirken, sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, minibüs, otobüs ve ticari taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı.

Denetimlerde, klima sistemleri, güvenlik cihazları, araç içi temizliği, ayakta yolcu kontrolü, ruhsat ve belge kontrolleri yapıldı.

Ekipler, trafik kuralları ve güvenli sürüş konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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