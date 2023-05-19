Yüksekova'da toz bulutu nedeniyle karanlık yaşandı

Yüksekova karanlığa büründü, araçlar far yakarak ilerleyebildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi gündüz vakti karanlığa bürünürken, araçlar far yakarak ilerleyebildiler, dağlar toz bulutu içinde kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Irak ve Suriye'den kaynaklı toz taşınımı Yüksekova'da etkili oldu. Meteoroloji'nin uyarılarından sonra Irak ve Suriye tarafından kaynaklı toz taşınımı ilçenin etrafını saran Cilo Dağlarını etkisi altına alırken, ilçe gündüz vakti karanlığa büründü, araçlar far yakarak ilerleyebildiler. Rüzgarın etkisiyle etkisini artıran toz bulutu öğlen saatlerinde itibaren etkili olurken, ilçenin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi ise yer yer 50 metreye kadar düştü. Aniden bu duruma geldiğini belirten Nevzat Alter isimli vatandaş, "Malum bölgede meteorolojinin uyarısı vardı. Bu gün öğle saatlerinde Yüksekova gündüz vaktinde karanlığa bürünürken, araçlar farlarını yakarak ilerleyebildi. Irak, Suriye üzerinden bölgeye gelen toz taşımı ve ardından başlayan yağmur yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, gündüz vakti ilçe adeta karanlığa büründü, dağlar toz taşımının içinde adeta kayboldu. Aldığınız meteoroloji bilgilerine göre bölgede toz bulutu ve yağışlar iki gün boyunca devam edeceğini belirtti" İfadelerini kullandı.